Praegu on Pärnumaal töötuna arvel umbes 2800 inimest, ehk töötuse määr on seitse protsenti. “Kui tavapäraselt on sügiseti töötus hakanud hoogsalt kasvama, siis sel aastal see nii ei ole,” tõi töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets välja eripära.