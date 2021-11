Pärnus jalutades põigake poole tuhande aastasesse põlismetsa

Indrek Tammekänd näitab palutarna, mis kasvab Eestis ­ainult Pärnus Mai rajooni ja Raeküla piirile jäävas põlismetsas. Nüüdseks on taim närbunud, aga suvel lainetab ja voogab see metsa all ühtlase rohu­vaibana. FOTO: Urmas Luik