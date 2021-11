Kui augusti lõpus lasi linnavalitsus vast valminud Rehepapi jalgpalliväljakult eemaldada moodsad võimsad valgustid, et need jalgpallivõistluste tarbeks Rannastaadionile panna, siis lubati, et Rehepapi staadion saab oma moodsad valgustid mõne aja pärast. Uued valgustid uuele staadionile said ostetud juba oktoobris, kuid hankeprobleemide tõttu viibib nende paigaldamine novembri lõpuni.