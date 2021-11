Politseinikud aitasid matkarajal eksinud inimesed rabast välja

Lääne prefektuuri operatiivjuht Olev Naarits ütles, et looduses on palju ohutum viibida valges, sest pimedas on eksimine päris lihtne. “Käes on aasta kõige pimedam aeg, õige matkavarustusega on metsas või rabas tore novembriski. Siiski peab need käigud sättima selliselt, et matka- või terviserajalt ikka turvaliselt valges minema saab, pimedus saabub varakult ja selles orienteerumine on juba palju raskem,” pani Naarits südamele.