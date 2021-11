Pärnumaa nakatunute hulk on viimastel päevadel langenud

Pärnumaale lisandus 53 uut nakatunut. Nakatumisnäitaja poolest on meie maakond neljandal kohal. Vastav näit 100 000 elaniku kohta on 870. Kõrgeima nakatumisnäitajaga on Valga maakond (1493) ja madalaimaga Hiiumaa (344).