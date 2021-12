Eksperdid soovitavad koroona vastu süstida juba viieaastasi lapsi

Riikliku immunoprofülaktika eksperdikomisjoni liige ja perearst Marje Oona märkis, et uuringud on kinnitanud vaktsineerimise tõhusust kõigis earühmades, sealhulgas lastel tõhus, aidates vähendada nii nakatumist kui haigestumist. “Seepärast soovitavad eksperdid lapsevanematel kasutada aasta lõpus avanevat viie- kuni 11aastaste vaktsineerimise võimalust, et vähendada COVID-19sse haigestumise, raske haiguskulu ja tüsistuste riski selles vanuses lastel ja pidurdada koroonaviiruse levikut lastekollektiivides ja lähikondsete seas,” ütles Oona.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam avaldas, et nooremate laste kaitsesüstimine langetaks nakatumise taset õppeasutustes, mis omakorda vähendaks peresisest nakatumist. “Kuigi ka vaktsineeritud inimesed võivad nakatuda, siis enamasti ei teki neil sümptomeid või on need kerged,” tõdes Juhkam. “See tähendab, et nende nakkusohtlikuse tase on madalam kui vaktsineerimata inimestel.”