Möödunud aasta 30. detsembri seisuga oli politsei Pärnu maakonnas registreerinud üle 1300 kuriteo, mida on umbes kümnendiku jagu rohkem kui 2020. aastal. “Prokuratuuri saatsime sel aastal võrreldes eelmisega üle kolmandiku rohkem juhtumeid,” ütles Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.

Vägivallakuritegusid pani politsei kirja ligemale 330, millest enamiku moodustavad kehalise väärkohtlemise juhtumid. Avaliku korra raskeid rikkumisi oli üle 30, mida on veidi enam kui 2020. aastal, samal ajal on see number väiksem kui kahel koroonaeelsel aastal. “Suure tõenäosusega võivad selle põhjuseks olla koroonaviirusest tingitud piirangud,” arvas Kütt.