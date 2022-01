Paikre eelmised juhid astuvad kohtu ette, politsei viibutab näppu linna suunas

​Kriminaalmenetlus keskendub OÜ Paikre juhttöötajate tegevusele 2016. aastast 2019. aastani. Prokuratuur süüdistab ettevõtte toonast juhatajat Kristo Rossmanit, arendusjuht Ott Sutti ja äripartner Danel Tauri omastamises, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Rossman ja Sutt on saanud süüdistuse oma positsiooni kuritarvitamises ja toimingupiirangu rikkumiseski. Samuti on Sutile esitatud süüdistus altkäemaksu võtmises, mis on seotud Oleg Pronini ja tema ettevõtte esitatud arvete maksmisega. Proninit ja ta firmat süüdistatakse altkäemaksu andmises.