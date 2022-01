Elmar Vaher: 1200 eurot pole piisav summa, et hoida praegusi ja värvata uusi politseinikke

Püksirihma tuleb niisiis tugevasti pingutada ja sellest ei pääse politsei ega pääste siinmailgi. Politsei ja päästeameti Lääne piirkonna juhid aga lubavad, et siseturvalisus kärbete tõttu ei kannata.

“Seni viis suur osa eesliini töötajatest igal kuul koju kõigest 1200 eurot,” sedastas PPA peafirektor Elmar Vaher. “Arvestades ootusi meie ametnikele ja seda, et politseitöö on ohtlik, vastutusrikas ja psühholoogiliselt keerukas, ei ole 1200 eurot piisav summa, et hoida praegusi ja värvata uusi politseinikke.”