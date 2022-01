“Väga ootamatu uudis. Omast arust ma olen hästi nõrk spordifotograaf. Ma olen natuke uimane, magan häid hetki maha,” analüüsis Luik iseend. Ka maakonnalehtede toimetuste varustus jääb tema sõnutsi alla üleriigiliste ajalehtede fotograafide käsutuses kiiretele kaameratele ja parematele objektiividele. “Seda enam see nominatsioon üllatas mind ja on tore.”

Novembris Lihulas korraldatud võistlustel tehtud foto sündi meenutades tõdes Luik, et tegi seal hulga pilte, mille seast ühe välja valis. “Ma ei saa öelda, et see oli minu planeeritud pilt. Ma vaatasin maadlejaid ja kohtunikku, alles pärast hakkasin nägema karjuvat treenerit ja kaasaelavat tiimikaaslast. See oli juhus,” rääkis 26 aastat Pärnu Postimehes fotograafi ametit pidanud mees.