Tuuleiilid viisid mitmel pool Pärnumaal majapidamistelt voolu

Suuremad katkestused on Kihnu saarel, Pärnu-Jaagupi ümbruses ja Soometsa lähikonnas. Kokku on Eestis üle 21 000 majapidamise ilma elektrita.

Ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak postitas sotsiaalmeediasse, et väike, aga äge osatsüklon liigub lõuna-kagu suunas. “Põhja poolt alates mandril tuul tugevneb väga järsku,” kirjutas ta. Puhanguid on juba kuni 20 meetrit sekundis. Sajab lund, sadu on mõõdukas, ajuti tugev, ning tuiskab. Rannikul küünivad tuulepuhangud üle 30 m/s. Kui praegu on mandri lõunaosas veel vaikus, hakkab päeva teises pooles olukord kiiresti muutuma. Loode-Eestis taevas juba järk-järgult selgineb ja sadu on lõppenud.