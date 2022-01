Saugasse rajati riigi moodsaim täisautomaatne betoonitehas

Betoonimeister oli varemalt tegutsenud peamiselt Tallinnas ja Tartus, kuid möödunud aastal otsustasid nad tootmist laiendada Lääne-Eestisse. Tehasel ei ole vundamenti vaja, sest see on küllalt väike, kuid võimekas. Samuti on see modulaarne ja mobiilne, ehk seda saab vajadusel lahti võtta, veokitele laadida ja teise kohta viia. “Näiteks kui Pärnumaal kõik ehitised valmis saavad, võime selle viia Saaremaa silla ehituse juurde, aga loodame, et seda ei ole vaja teha,” lausus ettevõtte juhataja Kalle Suitslepp. “Kuid saame selle kahe-kolme nädalaga hoopis teise kohta viia.”