Spetsialistid ja maanoored ei ole vallagümnaasiumide sulgemise ideega päri

Pärnumaal on võetud sihiks kasvatada elanikkonda 100 000ni ja Raagmaa sõnutsi peaks see kiirraudtee tuleku, tuuleenergeetika ja tööstuse, aga ka puhke- ja hõbemajanduse (eakatele mõeldud tooted-teenused, eakate majandustegevus, toim) taastumise ja laienemisega olema kõigiti võimalik. “Tõsi on, et Pärnumaa maagümnaasiumid on vahepealsest väljarändest tulenevalt kriitilises seisus. Raha ja õpetajaid napib ning õppekvaliteet kannatab,” tunnistas ta siiski.