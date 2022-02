Turismiobjekti auhind antakse tavakohaselt ettevõtmisele, mis eelneva aasta jooksul on teinud silmapaistvat tööd kodumaise turismi edendamisel. ETFLi peasekretäri Merike Halliku sõnutsi on tänavune nominentide nimekiri mitmekülgne. “Hoolimata kaks aastat turismi vaevanud pandeemiakriisist on Eestis palju turismiga seotud ja külastajatele avastamisrõõmu pakkuvaid ettevõtmisi,” märkis Hallik.