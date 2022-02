93aastane hooldekodu elanik protestib piirangute vastu näljastreigiga

Viimased neli aastat Ravi tänava õendus- ja hoolduskeskuses elanud proua on eluga hooldekodus üldjoontes rahul. "Ses suhtes on korras, et siin on puhas, pestakse ja hoolitsetakse. Töötajad on sõbralikud, neil pole lihtsalt aega. Tavaliselt kui midagi palun, siis pean ikka ootama," rääkis tervisehäda tõttu voodisse aheldatud naine, kes mõistab hästi, et hooldajaid on vähe. "Nende palk on väike ja töö on raske, ega siia keegi tööle ei taha tulla," mõtiskles ta.