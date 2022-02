Praegu hange lükatud raha kahandab suvist teehoidu

Eilne pilk lumekaardile ­näitas, kui erinev on Liivi lahest Kanaküla laanteni ja Virtsu tuugenitest Kabli pagariteni laiuva maakonna ilmastik. Kui Kihnus ulatub lume paksus kümne sentimeetrini, siis Pärnust sisemaa suunas katab maad 16–30sentimeetrine valge vaip. Aga võrdlust näiteks Lõuna-Eesti Tuulemäega ei kannata me välja, sest seal on lumekiht 67 sentimeetri paksune.