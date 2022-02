Prognoos: sotsiaaltöötajate arv kasvab kümne aastaga viiendiku võrra

​Pärnu sotsiaalkeskuse juhataja Heli Kallasmaa on kindel, et vajadus sotsiaalteenuste ja -töötajate järele kasvab. “Meil on vananev ühiskond: inimesed elavad järjest kauem, aga paraku tervena elatud aastate arv ei kasva,” tõdes Kallasmaa. “Ehk inimesel on veel paarkümmend aastat elada jäänud, aga ta ­pole terve ja vajab suuremal või ­vähemal määral abi.”