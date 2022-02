“Soomaa ei ole tuntud loodusturismipiirkond ainult Eestis, vaid on jõudnud ka maailmakaardile. Aivar Ruukel on haabjaõpitube, -seminare ja -ehituslaagreid korraldanud kümneid aastaid ning kindlasti annab kultuuripärandi nimekirja jõudmine sellele ajalooliselt kogukondlikule tegevusele populaarsust juurde nooremate põlvkondade seas,” ütles Hallik.

“See on väga oluline tunnustus. Selles mõttes, et see tuleb ettevõtjatelt ja selle tiitli väljaandja koondab kõiki Eesti turismi- ja reisifirmasid,” sõnas äsjase tunnustuse üle rõõmustanud Ruukel.