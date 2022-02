Transpordiamet toob riigiteede äärde prügikastid tagasi

Häädemeeste vallast korjati Via Baltica äärest kokku nelja parkla prügikastid ja vallavalitsuses tekitas see suurt pahameelt. Vallavalitsuse hinnangul oli transpordiameti samm vastuolus valla jäätmehoolduseeskirjaga.

Ent transpordiameti esindaja kinnitas veebruari algul, et amet ei eira ühtki kehtivat õigusakti ja on valmis andma prügikastide halduse parklates üle kohalikule omavalitsusele.

Häädemeeste abivallavanema Ants Järve sõnul kuulis ta prügikastide tagasitoomisest esimest korda ajakirjanduse vahendusel nagu nende kadumisestki. Järv tervitab transpordiameti otsust, lisades, et veel ei ole valda teatatud, kui suured need siis tulevad.

"Meile on kõige tähtsam see, et prügimajandus toimiks. On need siis suured või väikesed prügikastid, peaasi, et prügi ei vedeleks maas," lausus Järv.