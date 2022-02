Eesti ja vene keelses postituses tuletab rahvaasemik meelde, et tähistame Eesti 104. sünnipäeva, ja märgib, et samal ajal ründab vaid 1000 kilomeetri kaugusel Venemaa Ukrainat. “Olen kindel, et Eesti iseseisvuse nimel ei saa me kõrval seista ega vaikida. Täna alanud Venemaa sõda Ukraina vastu on kuritegu, mida tsiviliseeritud maailm aktsepteerida ei saa,” avaldab Korobeinik oma seisukoha. Ja küsib seejärel “Aga mida arvate teie?”