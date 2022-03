Siinne kriisikomisjon valmistus kriisiks juba enne sõda

Soodla tõdes, et praegune sõda mõjutab meidki. Kuidas täpsemalt, on raske ennustada, see oleneb agressor Venemaa edasistest käikudest. Kind­lasti mõjutavad meie majandust Venemaa praegusele režiimile kehtestatud sanktsioonid. Võimalikud on elu­tähtsate teenuste ajutised katkestused küberrünnakute tagajärjel. Küll aga usub Soodla, et meie inimesed saavad kriisidega hästi hakkama, kui nad on selleks valmistunud.