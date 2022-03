Raudteesillale paigaldatud barrikaad vallandas kohalike pahameeletormi

Pärnu linna Paikuse osavalda Reiu vanale raudteesillale paigaldasid ehitajad möödunud nädalal metallkonstruktsioonid, et sillalt ei sõidaks üle mootorsõidukid. Paraku on osa kohalikke niisugusest lahendusest häiritud ja tõdeb, et kitsa vahega piirete tõttu on silda keeruline ületada jalgratta ja lapsevankriga.