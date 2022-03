Kristel Aaslaid: Kodus olin tühi kest, väljas taidleja

Aaslaid tõdeb, et on kogu elu vaimse tervise probleemidega maadelnud, ent haripunkti jõudsid need teismeeas, 16-17aastasena. Näitleja avaldab, et sügaval mustas augus olles ta vigastas end ja mõtles isegi oma elu lõpetamisele.