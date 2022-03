Hotellijuhid vaevavad pead sõjapõgenike lastele tegevuse leidmisega

Strandi hotellis peatub keskeltläbi 130 sõjapõgenikku, kuid nende arv muutub pidevalt. Hotelli arendus- ja majutusjuht Indrek Ilves rääkis, et nemad on valmis võtma vastu 150 ukrainlast. “Tervet maja ei saa täis panna, meil on teisi kliente ka,” märkis ta.