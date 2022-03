Ukraina sõda ärgitas relvalubasid taotlema

Lääne prefektuuri juhtivmenetleja Kristi Laasi sõnutsi on kõigil relvaloa taotlejatel kohustus põhjendada, miks soovitakse relvaluba taotleda või relva soetada. “Üldiselt on esmased põhjendused napisõnalised, kuid muu hulgas on mainitud Venemaa sõjategevust Ukrainas ja sellega seonduvalt turvatunde langust ning soovi end ja oma perekonda kaitsta,” avaldas Laas.