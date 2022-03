Kuigi Mäe sõnutsi lähtub Sotsiaalne Kaasatus eelkõige sellest, mida Pärn­u linn neilt tellis, on teenusepakkujal ka oma nägemus. “Ma näen võib-olla ­seda, et saaks varjupaigateenusele muid teenuseid juurde tuua, mis sealseid inimesi toetaksid,” avaldas Mäe, et selline võimekus nende MTÜ-l kindlasti on.