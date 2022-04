Kuigi olukord on muutlik, nendib LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing, et hirm, mis saab raha väärtusest, sunnib teistpidi liikuma ja huvi uute eluasemete vastu on suur. Turgki on pöördunud nii, et inimesed eelistavad uusi kortereid. Need on kallimad, aga tänu energiatõhususele soodsamad üleval pidada ning remondikulud jäävad kaugemasse tulevikku.