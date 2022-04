Tasuta koolitused arendavad digioskusi ja tõstavad teadlikkust küberohtude suhtes

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt avaldas, et digitaalsed oskused on edukale ettevõtjale iga aastaga tähtsamad, et püsida konkurentsis nii Eestis kui rahvusvaheliselt. “Tänapäeva maailmas on hüppeliselt kasvanud küberturvalisuse olulisus ja riikide kõrval satuvad rünnakute sihtmärgiks järjest enam ettevõtted. Et digikeskkonnas turvaliselt toimetada, on oluline teadlikkus ja küberhügieen,” ütles Sutt.