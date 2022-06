Sügisest alustab Pärnus viies õdede õpperühm

2014. aasta sügisel alguse saanud Tallinna tervishoiu kõrgkooli, Pärnu haigla ja Eesti õdede liidu koostööprojekti “Kool haiglas” eesmärk on pakkuda Pärnumaa ja Lääne-Eesti inimestele võimalust omandada rakenduskõrgharidus õe erialal kodu lähedal.

Nüüdseks on selle projekti raames lõpetanud kolm rühma diplomeeritud õdesid ja praegu õpib haiglas 26 tudengit. Vilistlastest töötab Pärnu haiglas 68 protsenti lõpetajatest ja praegu õppivatest tudengitest 20. Projekti käigus on tööturule, nii Pärnu linna kui maakonda jõudnud 78 spetsialisti.

Meil on hea koostöö kooliga ja see võimaldab meie õpperühma tudengitel saada rahvusvaheliselt tunnustatud rakenduskõrgharidus oma kodukohas.

SA Pärnu Haigla juhatuse esimehe Urmas Sule sõnutsi on sellises unikaalses formaadis õppimisvõimalus väärtuslik kõigile pooltele. “Meie senine kogemus on näidanud, et lõpetajatest saame tugevat professionaalset tuge oma personalile. Loodetavasti jätkub koostööprojekt veel pikalt, andes nakatavat eeskuju teistele haiglatele,” märkis ta.