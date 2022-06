Politsei sai Pärnus kätte suure koguse narkoainet

Narkootiliste ainete sihtpunkt ei olnud Pärnu, need pidid jõudma teistesse Eesti paikadesse, kuid õnneks saime need enne ringlusse jõudmist kätte.

“Nende narkootiliste ainete sihtpunkt ei olnud Pärnu, need pidid jõudma teistesse Eesti paikadesse, kuid õnneks saime need enne ringlusse jõudmist kätte,” lausus Raspel. Lisades, et karfentanüül on ülikange ja ohtlik narkootiline aine, mis Eestis levib enim Harju- ja Ida-Virumaal.