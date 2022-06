Ametnikud ootavad teateid ohtlikest ehitistest

“2021. aasta kampaania ajal saime tagasisidet, et tihtipeale võib ehitis või ohtlik objekt asuda piirkonnas, kus aadressi on raske tuvastada või puudub see täielikult,” märkis TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik. “Seetõttu on nüüdseks lisandunud veebivormile võimalus lisada kaardilt asukoht just sellel hetkel, mil inimene ohtliku ehitise juures viibib.”