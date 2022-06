Jõe ise on korduvalt seadusega pahuksis olnud. Varemalt oli ta süüdi mõistetud toiduõlipudeli varguses. Samuti on ta kohtu all olnud kelmuse, löömise ja juhiloata sõitmise eest. Eri asjade eest oli talle määratud liitkaristusena aasta ja kaheksa kuu pikkune tingimisi vangistus, millest kaheksa kuud istus ta trellide taga. Ülejäänud karistuse pidanuks Jõe kandma lõpuni katseajal, mis pidi lõppema 2021. aasta detsembris.