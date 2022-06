Elutingimuste parendamiseks saab tuge 43 maaperet

Toetuse saajaid on Audrust 29, Paikuselt neli ja Tõstamaa osavallast kümme.

Toetuse suuruseks on ühe majapidamise kohta kuni 6500 eurot, millele lisandub vähemalt 33 protsendi suurune oma- ja kaasfinantseering. Kui taotleja on viimasel viiel aastal hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.

Nii nagu läinud aastal, puudutavad ka tänavu positiivse otsuse saanud taotlusest enam kui pooled joogiveevarustusega seotud töid. Palju on ka neid, kes soovivad programmi abil välja ehitada või rekonstrueerida oma kanalisatsioonisüsteemi. Üks toetussoov tuli ka juurdepääsutee rajamiseks ja üks pere soovib programmi toel rajada autonoomse elektrisüsteemi.

Toetus makstakse välja tööde teostajale pärast seda, kui tööd on tehtud, toetuse saaja on omafinantseeringu tasunud ja aruanne on kinnitatud.