Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) on pöördunud Lääneranna vallavalitsuse poole, et püstitada Lihulasse Tiit Madissonile mälestusmärk. Kui esmalt oli see plaanis paigutada kalmistule, kus on Madissoni haud, pakutakse nüüd asukohaks Vabadussammast ümbritsevat parki.