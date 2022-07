Kaart ⟩ Transpordiamet piirab kiirust Reiu kooli bussipeatuse juures ja Lottemaa ristmikul

“Meieni on jõudnud mitme kodaniku kaebused, et Reiu kooli bussipeatuse juures ja Lottemaa ristmikul on inimestel väga ohtlik ja ebamugav teed ületada,” selgitas transpordiameti Lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla. Peale Lottemaa külastajate kasutavad seal bussi lapsed, kes lähevad Reiu ratsakooli trenni, ning Reiumaa motellis majutuvad Ukraina pered.

Otsust mõjutas tema kinnitusel ka see, et lõigul on suur raskeliikluse osakaal – 20 protsenti kogu liiklusest. “Kuna veokite sõidukiirus on tavaliselt natuke alla 90 km/h, siis vähendaks selline piirang tõenäoliselt möödasõidu vajadust,” lisas Vaidla.