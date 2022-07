Eksootiline saar andis Neeme Järvi auks välja kuldraha

Neeme Järvile pühendatud kuldmündi esiküljel on maestro portree, taustaks Eesti kontuurkaart, mis rõhutab maestro isamaa-armastust, ja tema nimi. Tagaküljel on mündi emiteerinud riigi vapp: Niue rahvuslill pua keni keni, mida ümbritsevad ornamendid ja merikarbid. Uus-Meremaa valduses oleva omavalitsusliku alana on ka Niue riigipeaks Briti monarh, selle märgina on üle kõige püha Edwardi kroon, samuti mündi nimiväärtus (2,5 dollarit) ja väljalaskeaasta (2022).