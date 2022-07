Pildid ⟩ Jalgpalliväljaku hooldamine nõuab teaduslikku lähenemist

Pärnu spordikeskuse peastaadionimeister Tamar Nassar rääkis, et väljaku hooldus on pidev töö, sest iga päev niidetakse seal muru. “Kui kellelgi on murujääke vaja, siis tasub teada anda,” ütles ta.

Peale niitmise väetatakse muru kord kuus graanulväetisega ja vastavalt vajadusele pritsitakse väljakut vedela raua ning lämmastikuga, et muuta see veelgi paremaks ja vastupidavamaks. Kusjuures isegi niitmiseks kasutatav masin erineb tavapärasest, sest see lõikab muru nagu kääridega, et mitte tekitada lible lõikekohale haava.