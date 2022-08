Toivo Maimets: Valitsus ei pea ette ütlema, kuidas käsi pesta

Millised on praegu leviva koroonaviiruse sümptomid?

Kuna ma ka ise kolme nädala eest põdesin, siis ma tean väga täpselt öelda. Väike palavik, selline 37,4 kraadi. Siis üldiselt nõrk ja vilets tunne, kuiv köha ja ikka see maitse ja lõhna kadumine. Tänu tõhustusdoosile on sümptomid kergemad, sest haiglas on meil täna ikkagi inimesed, kellel ei ole korralikku vaktsineerimiskuuri tehtud.

Kas need, kes haiglas on, pole üldse vaktsineerinud või on osaliselt?

On mõlemat, sest omikroni kontekstis on väga oluline rõhutada, et lõpetatud vaktsineerimiskuur ei ole mitte kaks doosi, vaid lõpetatud vaktsineerimiseks peetakse ikka kolme doosi. Ja me näeme väga suurt vahet raskes haigestumises ja surmades kahe ja kolme doosi vahel. Omikron on juba nii nutikas viiruse variant, et tema vastu on ilmselgelt vaja ka tõhustusdoosi.