Video ⟩ Kodu eest kassi varastanud mees jäi haledalt vahele

Kassivarguse üle elanud pärnakas ei soovi avalikku tähelepanu. Küll tahab ta ülejäänud loomaomanikke hoiatada. Niisiis nimetame anonüümsust palunud naise selles loos Mariks. Tema nimi on toimetusele teada.

Kaevu tänaval kahekorruselises eramus elav Sissi jõudis Mari perre tosin aastat tagasi Pärnu varjupaigast. Ruuge rüüga miisu on tavaline kodukass, kel suve hakul pulstuma tikkuv kasukas maha aeti. Seetõttu ei näe ta omaniku jutu järgi kuigi ihaldusväärne välja. "Ta on juba vana, ei ole kuigi ahvatlev, et varastada," imestas Mari. Kunagi oli Sissi kohev karvapall.