Saarde tuulepargi rajamisel astuti samm edasi

“Üha süvenev energiakriis ja geopoliitiline ebastabiilsus on selge märk, et meie regioon vajab kiiresti uusi elektri tootmisvõimsusi, tagamaks nii energia varustuskindlus ja -sõltumatus kui mõistlikum hind,” lausus OÜ Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist.

Projekti peatöövõtja on OÜ Nordecon Betoon partnerluses OÜ Verstoni ja AS Connecto Eestiga ning kaasatud on mitu kohalikku ettevõtet ja allhankijat.