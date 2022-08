Gümnasistidel avaneb võimalus kogeda ülikoolielu

Gümnaasiumide juhid tõdesid ühises avalduses, et ehkki väikestel koolidel on oma plussid, leidub ka kitsaskohti. Näiteks on keerulisem pakkuda gümnasistidele valikaineid ja võimalusi omavanustega suhelda vähem. Just seetõttu otsustasidki koolide juhid liita jõud kolledžiga.