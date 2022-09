Toimetulekutoetusi makstakse rohkem, riik annab lisaraha

Toimetulekuga hädas olevate inimeste toetamise kõrval on see raha ette nähtud ka rahvastikutoimingute kuludeks ning asendus- ja järelhoodusteenuse korraldamiseks.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnutsi on omavalitsustel tänavu aasta esimese pooles toimetulekutoetuse maksmiseks kulunud 89 protsenti raha rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. “Omavalitsustele on langenud suur koormus Ukraina sõjapõgenike abistamisel,” nentis Solman. Ühtlasi tõstis riik juuni algusest toimetuleku piiri 150 eurolt 200 eurole, mis tähendab, et toetust vajavate perede arv kahekordistus ja seetõttu pidaski valitsus vajalikuks anda omavalitsustele kulude katteks 10,5 miljonit eurot juurde.