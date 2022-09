Tori kaalub sõjas hukkunute ümbermatmiseks kaht kalmistut

Tori vallavalitsuse teatel on veel lahtine, kuhu säilmed ja hauatähised ümber maetakse, kaalukausil on kas Tori või Tammiste kalmistu.

Tori valda jääb teadaolevalt kolm sõjahauda koos hauamonumentidega. Üks haudadest asub Tori alevikus Pärnu maantee ääres, teine Niidu külas Are mõisa pargis ja kolmas Tammiste külas Randivälja teeääres. Tori alevikus asuv teises maailmasõjas hukkunute ühishaud on ajaloomälestisena kaitse all.