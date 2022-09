Naiskodukaitsjate sünnipäev algas seentega

Lektor Külli Kalamees-Pani isa Kuulo Kalamees on tuntud seeneteadlasena koostanud mitu käsiraamatut, mida kohapeal sai sirvida. Kõneleja jutu järgi kasvab Eestis üle 7000 seeneliigi ja korilane peab veenduma, et tema korvi saavad neist vaid söödavad. Lisades, et tõlgitud käsiraamatutes on söödamatuks märgitud needki, mida toiduks tarvitamise eel tuleb kupatada, ja tõmmuriisikas ehk rahvakeeles seaseen on taas söödavaks tunnistatud.