Saarde volikogu opositsioon hääletas protestiks jalgadega

Opositsiooni esindajate sõnutsi loobusid nad in corpore volikogu istungist osalemast seetõttu, et selle toimumisaega muudeti. Esiti pidi septembri korraline istung toimuma eelmisel neljapäeval, aga kuna kolm volikogu liiget 15st ja vallasekretär andsid teada, et nad ei saa osaleda, otsustas volikogu esimees Eiko Tammist selle edasi lükata.