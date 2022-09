Pärnu haigla kehtestab taas külastuskeelu

Esmaspäevast kehtib külastuspiirang kõigis osakondades. Erandkorras on külastamine võimalik patsiendi raviarsti loal.

Patsientidele on lubatud saata väikepakke. Pakk või väikesaadetis peab olema korrektselt pakitud ja selle peale peab olema selgelt ja loetavalt kirjutatud patsiendi ees- ja perenimi, osakond, palati number. Pakke võetakse vastu tööpäeviti südapäevast 14.30ni.

Pärnu haigla ravijuhi Veiko Vahula selgituse kohaselt on kõik need abinõud mõeldud tagama patsientide ohutust, kuna paraku on taas näha koroonaviirusega nakatumise tõusu.