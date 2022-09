Staarkukk asendub buldooseritega

Ta on niisiis täiesti tavaline kukk. Mitte seetõttu, et ta rõskete vihmaste sügisilmade saabumise eel siit sääred tegi, vaid ikka seepärast, et ta kireb. Ometi on see kikas saanud Maarjamaal kuulsaks, ehkki pole teinud midagi iseäralikku. See kõlab küll mõistusevastaselt, aga ta on end tuntuks kirenud. Niisama hästi võiks mõni uss pälvida üldsuse tähelepanu, kuna ta roomab.