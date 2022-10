Rääma kooli pere loodab uuenenud majja kolida aasta hakul

Riigihanke tingimuste järgi peavad uued õppehooned ja võimla valmis olema 15. novembriks. Tööde projektijuhi Meelis Kaljumäe sõnutsi pingutab ehitaja selle nimel, et töödega graafikus püsida. See aga ei tähenda, et koolipere juba järgmisel kuul uuenenud õppehoonesse pääseb.