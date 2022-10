Jõhkrutsenud tüdrukuid püüti õigele teele aidata

Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi juht Tõnu Kivis avaldas, et peksmises osalenud 14- ja 15aastane tüdruk on politseile teada. Üks tüdrukutest on sattunud korrakaitsjate vaatevälja seoses alkoholi tarvitamisega. Tema puhul kohaldati taastava õiguse printsiipi ehk konfliktivahendust, mis pakub pooltele võimalust turvalises keskkonnas rääkida juhtunust ja selle mõjust.