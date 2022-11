Pargitud autod valmistavad teede sahkajatele peavalu

Igivana teema on sissesõiduteede ette lükatud vallid ja kõnniteelt sõiduteele visatud lumi. Kui lumesahk iga 50 meetri tagant sissesõiduteid hakkaks puhastama, ei jõuaks ta niipea teistele tänavatele. Neil, kellel auto hoovi ei mahu, tasuks pargitud auto ümbrus endal puhtaks teha.

Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare sõnutsi hooldatakse tänavaid nii öösel kui päeval sõltuvalt lume sadamisest. “Kui auto on pargitud tänavale, peab teehooldusmasin sellest mööda sõitma ja auto juurest jääb lumi koristamata,” lausus Roosaar. “Neil, kes masina oma hoovi ajavad, on kodu juures mugavam liikuda, sest maja kõrvalt on tänav puhastatud ning kiirabi- ja päästeautod pääsevad vajadusel kodu juurde.”